الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسحقق فريق الاتحاد السعودي فوزاً كبيراً على نظيره الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم .وتقدم الريان بهدف في الدقيقة 22 عن طريق الأوروجوياني جونزالو ، ليعود الاتحاد ويرد بخمسة أهداف بواقع هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني ، عن طريق فهد المولد هدفين بالدقيقتين 45 و78 وعبدالعزيز العرياني وزياد الصحفي وعبدالرحمن الغامدي في الدقائق 46 و48 و70 ، ليحصد الاتحاد النقاط الثلاث بالمركز الأول بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الثاني ، وثالثا الوحدة الإماراتي بدون رصيد ، والأخير الريان القطري .// انتهى //22:58ت م0322