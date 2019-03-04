الطائف 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسشارك 12 طالبًا وطالبة من جامعة الملك سعود، و14 طالبًا ومشرفان اثنان من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، في أول رحلة عمرة تنظمها جامعة الطائف لطلبة الجامعات السعودية.وجاءت هاتان الرحلتان ضمن مبادرة "عمرة من الطائف"، وهي إحدى مبادرات الجامعة المشاركة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، المقام هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".وتستضيف جامعة الطائف من خلال المبادرة طلاب الجامعات السعودية، الراغبين بأداء مناسك العمرة، في محافظة الطائف، وتنقلهم إلى مكة المكرمة، ضمن برنامج متكامل يتضمن برامج توعوية وثقافية متنوعة.وتوجه الوفد الطلابي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يوم الجمعة الماضي من محافظة الطائف إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة .كما زار الوفد ضمن البرنامج المعد للرحلة، إحدى مزارع الورد وإنتاج العسل في مركز الشفاء التابع لمحافظة الطائف، وتعرف أعضاؤه خلال الزيارة على الكميات التي تنتجها المزرعة من الورد الطائفي والعسل، وكيفية إنتاجهما والمراحل التي تمر بها عمليات الإنتاج.وأعرب المشرف العام على نادي الإسكان الطلابي التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز البراء الزغيبي، عن شكر الوفد لجامعة الطائف على مبادرة "عمرة من الطائف"، والبرنامج المصاحب لها الذي يتيح التقاء الطلاب من مختلف الجامعات للتعارف والاطلاع على تاريخ وثقافة مدينة الطائف.يذكر أن مبادرة "عمرة من الطائف"، هي إحدى مبادرات جامعة الطائف الثلاث، التي وافقت إمارة منطقة مكة المكرمة على مشاركتها في المسابقة التنافسية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة).ويهدف البرنامج إلى التعريف بمدينة الطائف كنقطة عبور لقاصدي بيت الله الحرام، وشريان رئيس للراغبين في زيارة المشاعر المقدسة، وإبراز ما للطائف من مكانة رائدة عبر التاريخ.// انتهى //23:02ت م0324