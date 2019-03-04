الليث 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسدشن محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، مساء اليوم، مهرجان الحبحب العثري الأول، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ومديري ورؤساء الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك بالكورنيش الشمالي للمحافظة.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المهندس سعيد بن جار الله الغامدي كلمة أشار فيها إلى أن من أهم أهداف المهرجانات الزراعية هو التعريف بالمنتج الزراعي، ولاسيما أنه يمثل ميزة نسبية للمنتج في محافظه الليث، إضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية محترفة لهذا المنتج، كدعم اقتصادي و تسويقي، يستفيد منه المزارع في تسويق محصوله بعائد اقتصادي يعود عليه بالنفع، ويشجع جميع المزارعين لاستغلال مواسم الأمطار، وتعظيم الفائدة من خلال المقومات المتاحة لزيادة إنتاجه.وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تدعم التنمية الريفية عمومًا و الزراعة البعلية على وجه الخصوص، لافتًا النظر إلى أن لدى فرع منطقة مكة المكرمة خططًا مستقبلية لحصر المزارع البعلية ودعمها، من خلال مدخلات الإنتاج من بذور وخلافه، إضافة إلى مساندة المزارع و توجيهه من حيث الحراثة و الحصاد، متطلعًا بإذن الله تعالى إلى مواسم زراعية متنامية خلال المواسم القادمة، مقدمًا شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه لدعمهما و توجيههما بكل مايخدم القطاع الزراعي و مزارعي منطقة مكة المكرمة.وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات المنوعة.يذكر أن محافظة الليث اشتهرت بمنتوجات الزراعة المطرية، التي تسمى بـ "العثري"، وهي التي يعتمد فيها المزارعون على مياه الأمطار، حيث شهدت المحافظة خلال الشهرين الماضيين هطول كميات غزيرة من الأمطار، شجعت المزارعين على إحياء وزراعة السهول والسواحل الغربية لمنطقة مكة المكرمة، التي تشهد حاليًا وفرة في إنتاج المزروعات المطرية على طول شريط الساحل الغربي.// انتهى //23:07ت م0325