الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساستقبل محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي, ورئيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة علي بن صالح الشيخ, اليوم ، فريق نادي الباحة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم بطولة الدرجة الأولى لكرة الهدف، بالإضافة إلى بطولة المملكة، وذلك بمطار الملك سعود بالمحافظة.وعبر الدكتور العتيبي عن سعادته بما حققه أعضاء الفريق الذين يمثلون فئة منتجة تحظى بكل الرعاية والدعم من قبل ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وقال: " إنني سعيد جدًا أن تحتضن منطقة الباحة مثل هذه الكفاءات الجيدة والممتازة، التي حققت هذه الإنجازات التي يفتخر بها أهالي المنطقة, مشيرًا إلى أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -حفظه الله- تم تجهيز استقبال يليق بهؤلاء الأبطال".ونوه محافظ العقيق أن الطموحات لا تقف عند حد معين, ولذلك فإن ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحوا يشاركون بفاعلية، وأعضاء فاعلين في المجتمع، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والإنجازات.//انتهى//23:28ت م0326