حائل 27 جمادي الآخر 1440 هـ الموافق 4 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة، بقصر أجا اليوم مدير عام الشؤون الصحية ،رئيس مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري ، وأعضاء اللجنة الذين قدموا لسموه التقرير السنوي لأعمال اللجنة.وفي بداية اللقاء استعرض الدكتور حمود الشمري رسالة ورؤية اللجنة وأهدافها وبرامجها ومؤشرات الأداء وإجراءات وضوابط تقديم الدعم للمريض المحتاج، وكذلك التطلعات المستقبلية للجنة والرعاة الداعمين لبرامجها، كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت خلال عام 1439هـ للجنة وخدماتها للمرضى المحتاجين بمنطقة حائل.وأكد سمو أمير منطقة حائل على ضرورة تقديم كل ما يمكن لخدمة المريض المحتاج وأسرته وتذليل الصعوبات كافة، من أجل استفادته من خدمات اللجنة وبرامجها مع ضرورة العمل على تجويد الخدمات المقدمة للمرضى في القطاعات الصحية المختلفة أو من خلال برامج اللجنة ، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وتطرق سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز للدور المأمول من قطاع الأعمال والتجار والموسرين في دعم مؤسسات القطاع الثالث "الخيري"، وضرورة تبنيهم لتلك الفئة الغالية، ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعهم ، متطلعاً إلى مضاعفة الجهد في خدمة الفئة المستهدفة في المجتمع سواء من الموجودين في المستشفيات والمراكز أو من هم في منازلهم من خلال برامج الرعاية المنزلية للجهات الصحية أو برامج الإقامة الطويلة الموجودة في المستشفيات.حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين .// انتهى //23:35ت م0327