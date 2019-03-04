الأحساء 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء ممثلًا في إدارة الإنتاج العضوي، اليوم ورشة عمل تعريفية عن الزراعة العضوية، بحضور مدير المكتب المهندس خالد بن سعد الحسيني، وذلك في مقر المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة في الهفوف.وتناولت الورشة عدة محاور وهي الزراعة العضوية أهميتها وفوائدها، وآلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالزراعة العضوية، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم قطاع الزراعة العضوية، والأثر البيئي للزراعة العضوية من الناحية الصحية و الغذائية، والدعم السخي للتحول بالزراعة العضوية للمزارعين وفق رؤية المملكة 2030، وسياسة الوزارة للمضي قدمًا في تذليل جميع الصعاب وتقديم كافة الاحتياجات التوعوية لحصول المزارعين على الدعم الحكومي، والخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، والمدخلات العضوية " وقاية وتغذية ".وفي ختام الورشة كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المزارع ماهر البطي، لدوره وتجربته في الزراعة العضوية في الأحساء.//انتهى//23:49ت م0328