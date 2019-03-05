حائل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسزار وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ عدداً من المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بحائل, حيث نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقه حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز, متمنيا لهم الشفاء التام و العاجل بإذن الله .واطمأن وكيل الإمارة خلال الزيارة على حالة المصابين في حريق المنزل أمس الأول , مؤكدًا متابعة سموهما أولا بأول لحالة المرضى عموما ولحالة المصابين بالحريق .يذكر أن حريق المنزل نتج عن اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في ملحق خارجي وبسبب وجود دفاية كيروسين وإغلاق الأبواب والنوافذ , مما أدى إلى إصابة أربعة اشخاص بحروق من الدرجة الثانية متوسطة إلى عميقة بالوجه واليدين وأسفل الساقين والحالة الخامسة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة باليدين وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم وتم خروج حالتين من المستشفى .// انتهى //00:44ت م0331