نيويورك 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت اليوم على انخفاض.وتراجع مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 91ر204 نقطة، ما نسبته 79ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 41ر25821 نقطة، بينما نزل مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 38ر0 في المئة، ما يعادل 75ر10 نقطة، ليغلق عند مستوى 94ر2792 نقطة.وخسر مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 79ر17 نقطة، ما نسبته 23ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 57ر7577 نقطة.// انتهى //02:06ت م0332