عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين وسفير الهند ويهنئ الرئيس السنغالي
أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء في المحكمة العليا
أمير الرياض: كبار السن أحق بالرعاية والتقدير
أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس «إنفستكورب السعودية»
أمير الشرقية يدشن حملة «كاشف الدخان»
أمير القصيم يكرّم 180 متفوقاً بجائزة السويلم.. ويدشّن مدارس مناهل البكيرية
أمير نجران ينوّه بجهود وزير الإسكان ورجال الدفاع الجوي
أمير الجوف يناقش استقطاب مشروعات سياحية كبرى للمنطقة
نائب أمير الشرقية: «العوامية» جزء من الوطن وتستحق التنمية
عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة التونسية يستقبلان الأمير عبدالعزيز بن سعود
وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للسبسي
الجبير يجتمع مع وزير الخارجية الروسي
آل الشيخ: المملكة ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس
التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب يجتمع في الرياض
متحدث التحالف: قبائل بني حجور انتقلت من الموقف الدفاعي إلى الموقف الهجومي
«إغاثي الملك سلمان» يوزع ثلاثة آلاف كرتون تمر.. ويدفع بـ17 شاحنة غذائية لمحافظات يمنية
وزير الإعلام الباكستاني : المملكة أدت دوراً مهماً في تخفيف التوتر مع الهند
الجامعة العربية تطالب بوقف انتهاكات إسرائيل
استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال
دعم سادس لحجور.. والشرعية تتقدم في الضالع
العراق يطارد الدواعش في الصحراء الغربية
سورية: استسلام 150 «داعشيا» في الباغوز
مصرع قياديين من طالبان بأفغانستان
ترمب: استجواب كوهين أفشل قمة هانوي
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