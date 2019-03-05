الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والمواطنين وسفير الهند ويهنئ الرئيس السنغاليأمر ملكي بتسمية 6 أعضاء في المحكمة العلياأمير الرياض: كبار السن أحق بالرعاية والتقديرأمير الرياض يستقبل رئيس مجلس «إنفستكورب السعودية»أمير الشرقية يدشن حملة «كاشف الدخان»أمير القصيم يكرّم 180 متفوقاً بجائزة السويلم.. ويدشّن مدارس مناهل البكيريةأمير نجران ينوّه بجهود وزير الإسكان ورجال الدفاع الجويأمير الجوف يناقش استقطاب مشروعات سياحية كبرى للمنطقةنائب أمير الشرقية: «العوامية» جزء من الوطن وتستحق التنميةعبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العربالرئيس التونسي ورئيس الحكومة التونسية يستقبلان الأمير عبدالعزيز بن سعودوزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للسبسيالجبير يجتمع مع وزير الخارجية الروسيآل الشيخ: المملكة ترفض المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدسالتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب يجتمع في الرياضمتحدث التحالف: قبائل بني حجور انتقلت من الموقف الدفاعي إلى الموقف الهجومي«إغاثي الملك سلمان» يوزع ثلاثة آلاف كرتون تمر.. ويدفع بـ17 شاحنة غذائية لمحافظات يمنيةوزير الإعلام الباكستاني : المملكة أدت دوراً مهماً في تخفيف التوتر مع الهندالجامعة العربية تطالب بوقف انتهاكات إسرائيلاستشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلالدعم سادس لحجور.. والشرعية تتقدم في الضالعالعراق يطارد الدواعش في الصحراء الغربيةسورية: استسلام 150 «داعشيا» في الباغوزمصرع قياديين من طالبان بأفغانستانترمب: استجواب كوهين أفشل قمة هانوي// يتبع //06:22ت م0003