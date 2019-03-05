وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الثقافة.. رهاننا) : لم تكن رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعيدة عن الهم الثقافي الذي يتطلّع إليه المثقفون باعتبار أن الثقافة هي من ركائز أي مجتمع وعنواناً لتقدّمه وتحضّره ووعاءً خازناً لأفكاره وقيمه وعاداته.ورأت أن الرؤية وضعت الثقافة في قلب اهتمامها يقيناً منها بأن بناء الفكر والإنسان هو عنوان المستقبل وعُدّته وعتاده؛ فبلا فكر ولا إنسان سويّ في فكره وقيمه وسلوكياته فستكون المحصّلة هي الخواء الروحي والهشاشة في زمن تعولم وباتت تحدّياته من القوّة والتعقيد ما يحتاج معه إلى مجتمع قويّ متماسك يملك من الكفاءة والمعرفة والقدرة ما يجعله يجابه تلك التحديات.وأردفت بالقول: لا شك أن المملكة تعيش زخماً ثقافياً لافتاً استصحب معه العديد من التطورات والتغييرات السريعة والمدروسة والتي تشي بأنّ الرهان الحقيقي على الثقافة والمثقفين؛ فالثقافة، وفقاً للأدبيات المتعارف عليها؛ هي البيئة التي يحيا فيها الإنسان والتي تنتقل من جيل إلى جيل، وتتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة من السلوك المكتسب عن طريق الرموز، حيث تتكون ثقافة أي مجتمع من إيديولوجياته وأفكاره ومعتقداته ودياناته ولغته وفنونه وقيمه وعاداته وتقاليده وقوانينه وسلوكيات أفراده وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره.واختتمت بالقول: من هنا فإننا نتطلّع من شبابنا -الذين وضعتهم الرؤية في قلب اهتمامها- وكذلك من مثقفينا والمؤسسات الثقافية المختلفة من أندية أدبية أو فروع لجمعيات الثقافة والفنون والمسرح وما يستتبعه من فنون أدائية؛ نتطلّع أن يواكبوا هذا الحراك الثقافي الواثق؛ والذي تحفُّه عناية القيادة ويتم تنفيذه بما يتسق مع الطموح الكبير لما يُنتَظر من الثقافة وتحقيق دورها المهم في تعزيز الهوية السعودية والموروث الثقافي الغزير لبلادنا وبما يتميّز به من خصوصية؛ على اعتبار أن المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين، مضيفةً أن الخصوصية كالتي تحظى بها بلادنا عالمياً، خليق بها أن تقدّم نفسها للعالم بالشكل الذي يواكب ويوازي هذه القيمة التاريخية والإنسانية والحضار.// يتبع //06:22ت م0004