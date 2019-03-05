طرابلس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية لطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية لسبها الفريق علي كنّه، وبحثه آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، وعملية التنسيق وآليات العمل فيما بينها.وأشارت إلى إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رفعها حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه.ونقلت الصحف تأكيد حكماء وأعيان المنطقة الغربية الليبية أنهم مع قيام الجيش والشرطة تحت سلطة مدنية، مشددين على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وعدم السماح لأي طرف باستخدام المنطقة الغربية جسرًا للاعتداء على طرف آخر، ورفضهم المشاركة في أي حرب بالمنطقة، مؤكدين أنهم مع تأسيس دولة مدنية لها مرجعية دستورية توافقية.وأخبرت عن تصريحات نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، بأن وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا ستواصل العمل مع الإدارة المحلية وستعزز حضورها في سبها والمنطقة الجنوبية لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبيئة.وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، واطلاعه على الجهود التي يبذلها لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية، كما ناقشا المساعي للتوفيق بين الأطراف الليبية والهادفة إلى تنظيم الملتقى الوطني الليبي خلال الأسابيع المقبلة.// انتهى //06:31ت م0006