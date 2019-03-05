بكين 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسخفّضت الصين معدّل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلّي في 2019 إلى ما بين 6 و 6.5 في المئة.وكشفت الحكومة الصينية عن هذا الخفض، اليوم الثلاثاء، في تقرير قدم خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 605 في المئة، قبل أن تعلن أنّ نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6.6 في المئة وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب ثلاثة عقود.// انتهى //06:47ت م0008