نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:45ت م0009