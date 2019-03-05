المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 05 مارس 2019م واستشارك القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة بجناح ضمن معرض اليوم العالمي الدفاع المدني ٢٠١٩م, , تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".ويتضمن الجناح تعريف بمهام وأعمال أمن الطرق, والخدمات التي يقدمها, والطرق التي تغطيها دوريات أمن طرق المدينة المنورة والمراكز التابعة لها, وإحصائية للحوادث وأسباب وقوعها, كما يقدم عرضاً مرئياً توعوياً عن سلامة الاطفال, وبعض المنشورات التوعوية عن السلامة المرورية بشكل عام وسلامة الاطفال بشكل خاص, وأدوات تعليمية للأطفال لتعريفهم بأنظمة المرور بشكل جاذب.وتأتي مشاركة القوة الخاصة لأمن الطرق في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني المقام حالياً بمركز المدينة المنورة الدولي للمعارض, استمراراً لفعاليات وبرامج الحملة الإعلامية التوعوية الأولى للقوات الخاصة لأمن الطرق "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تم تدشينها مؤخراً وتستمر حتى منتصف شهر رجب المقبل.// انتهى //09:20ت م0018