إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان المسؤولين الباكستانيين عن بقاء خطر تجدد العدوان الهندي على باكستان قائمًا.واهتمت بتصريح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي كشف عن نية الهند استهداف خمس مواقع داخل باكستان، وعزمها توجيه ضربات بالصواريخ الباليستية، ولكنها مترددة خشية تعرضها لردة فعل قوية من جانب باكستان.وأخبرت صحف الثلاثاء عن تجدد عمليات القصف الهندي على المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في جميع أنحاء باكستان، تزامنًا مع تأهب القوات المسلحة على الحدود مع الهند، تحسبًا لوقوع أي أعمال إرهابية.وتناقلت الصحف ترحيب الصين بكافة الخطوات الإيجابية الجارية لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وعرجت على تقدم المحادثات الجارية بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في أفغانستان.وأشارت إلى استئناف خدمة القطارات بين باكستان والهند بعد توقفها لعدة أيام، مع استئناف الرحلات الجوية في مطار لاهور الباكستاني القريب من الحدود مع الهند.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة والسيول في إقليم بلوشستان الباكستاني.// انتهى //09:29ت م0019