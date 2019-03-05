الباحة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسدشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس, فعاليات أسبوع الموهبة لهذا العام تحت شعار "مواهب تبني المستقبل" التي تستهدف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المنطقة, بحضور مدير إدارة الموهوبين بالإدارة علي عبدالله سابي.وتهدف الفعاليات إلى نشر ثقافة الموهبة في المجتمع والتوعية بأدبيات علم الموهبة ورعاية الموهوبين من خلال جملة من البرامج والفعاليات كالمعارض وتنظيم الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية والمسابقات الإبداعية والزيارات, مشيراً إلى أن الفعاليات تستهدف شرائح المجتمع التعليمي والمحلي كافة من المهتمين والمهتمات بمجال الموهبة والإبداع, وسيثري الفعاليات العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين من جهات مختلفة متعاونة الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في خدمة هذه الفئة من الطلاب.وأوضح المدير العام للتعليم بالباحة أن رعاية الموهوبين واكسابهم المهارات العلمية والعملية واحتضان إبداعهم ودعم أفكارهم وتطوير مهاراتهم هي من الأهداف السامية لتعليم المنطقة, مبدياً ثقته في قدرة الموهوبين والموهوبات على تدوير عجلة التنمية لمستقبل الأجيال الواعدة والاعتماد عليهم في تخصصات متعددة وبرامج.ونوه الزهراني بأهمية العناية بالنابغين والنابغات ودورهم في إيقاد جذوة الدافعية والدأب على تحقيق المنجز، مؤكدًا على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لاكتشاف مواهب الطلاب والطالبات وتنميتها وتوجيهها التوجيه الملائم من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات محددة تعتمد على الممارسات التجريبية والمشاريع العلمية تسمح لهم بتنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد وتعتمد منهج حل المشكلات من خلال المناظرات والمناقشات, بالإضافة إلى عرض الأبحاث والتجارب وهذا ما حرصت عليه إدارة الموهوبين من خلال هذا البرنامج الإثرائي.//انتهى//09:31ت م0020