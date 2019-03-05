الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسينظم معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود غداً، المؤتمر الدولي الثالث "اتجاهات حديثة في تعليم العربية لغة ثانية"، بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وذلك في المسرح الرئيس بمبنى طب الأسنان الجامعي.وأوضح عميد معهد اللغويات العربية الدكتور سعد بن محمد القحطاني أن المؤتمر الذي سيستمر مدة يومين، تَقدم له أكثر من 425 ورقة علمية حُكِّمَتْ بشكل مبدئي من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر، ثم حُكِّمَتْ من قبل محكمين آخرين، وفي النهاية اقتصر عدد البحوث التي أجيزت على 26 ورقة علمية، وتُعرَض هذه الأوراق العلمية في كتاب المؤتمر من خلال محاور أربعة، هي: المحور الأول رؤى نظرية في تعليم العربية لغة ثانية، والمحور الثاني: عناصر ومهارات واستراتيجيات حديثة في بيئة اللغة الثانية، والمحور الثالث: التداولية وقضايا اجتماعية في بيئة اللغة الثانية، والمحور الرابع: التخطيط والتقويم اللغوي في بيئة العربية لغة ثانية.وأضاف عميد معهد اللغويات أن الأوراق العلمية التي يضمها كتاب المؤتمر تتضمن موضوعات متنوعة، بدأت بتقديم أطر نظرية لكثير من قضايا تعليم اللغة العربية لغة ثانية كالتحديات التي تواجهها واتجاهاتها الوظيفية وبعض الفلسفات الحديثة التي تؤسس لها، ثم انتقلت إلى التداولية بوصفها نظرية حديثة شاعت وانتشرت الكتابات عنها مؤخرًا.// انتهى //09:36ت م0022