عنيزة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسيشارك مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي، في مهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة، والمقام حالياً في منتزه الملك عبدالعزيز بالمحافظة، وذلك عبر تقديم معروضات الأسر من الحرف والمشغولات اليدوية.وأوضحت مديرة المركز المهندسة ندى النزهة أن المركز يهتم بتقديم معروضات الأسر من الحرف والمشغولات اليدوية، حيث امتازت أعمال تلك الأسر بإبداعاتها في السدو والخياطة والتطريز وغيرها مما أعطاها قبولاً لدى المجتمع ومنح منتجاتها في المهرجان طلباً متزايد.وبينت النزهة أن المشاركة في المهرجان تهدف إلى إحياء الحرف التراثية المشهورة بالمنطقة، إلى جانب إبراز منتجات عملت بأيدي سعوديات، تعكس فن التراث العريق وتحاكي الذوق الحديث، إضافة إلى التعريف بخدمات الجمعية وأقسامها المختلفة كواحدة من أهم الجمعيات التي تستهدف المرأة.// انتهى //10:05ت م0026