الرياض 28 جمادى الآخرة1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستضافت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلةً بقطاع الطاقة المتجددة، اجتماع اللجنة الفرعية الإشرافية للكود السعودي لنقل الكهرباء، وذلك لمناقشة ومراجعة كود النقل الكهربائي ومقارنته بالأكواد العالمية وتطورات قطاع الكهرباء في المملكة، والنظر في مدى الحاجة لتحديثه وتقديم التوصيات في هذا الشأن للجنة الرئيسية الإشرافية للكود السعودي.وأكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين جهات منظومة الطاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق منظومة مستدامة للطاقة تسهم بتحقيق رؤية الوطن الطموحة المملكة 2030 .وتضم اللجنتين الفرعية والإشرافية على ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة مرافق، وشركة سابك .وتقوم اللجنتين بمراجعة الكود السعودي لنقل الكهرباء بشكل دوري ومناقشة مقترحات تعديلات الكود المقدمة ومن ثم الرفع بالتوصيات النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاعتمادها ومن ثم تطبيقها في المنظومة الكهربائية والالتزام بها لضمان استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية.// انتهى //10:12ت م0030