نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، غداً، دورة تدريبية بعنوان "إنهاء عقود العمل"، وذلك بمقر الغرفة.وتهدف الدورة إلى زيادة الوعي القانوني بالعقود وآثارها المباشرة وغير المباشرة في التنمية وفي حل كثير من التحديات التي تعترض القطاع الخاص.وتشتمل الدورة على العديد من المحاور أهمها، الطبيعية القانونية التي تحمي عقد العمل، والأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل والذي يحمل مدة محددة وغير محددة، والأسباب الخاصة لإنهائها، والإنهاء الغير مشروع لعقد العمل والآثار المترتبة عليه.//انتهى//10:12ت م0031