عام / عبور مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف محافظة المهرة
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
منفذ الوديعة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات غذائية تشتمل على 2,500 كرتون من التمور تزن 20 طنًا، و 600 كيلو من الأدوية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة المهرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
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11:34ت م
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