منفذ الوديعة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات غذائية تشتمل على 2,500 كرتون من التمور تزن 20 طنًا، و 600 كيلو من الأدوية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة المهرة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.// انتهى //11:34ت م0057