بغداد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، إعلان الجيش العراقي أن صحراء محافظة الأنبار غرب العراق، منطقة عمليات عسكرية، يمنع وجود المدنيين فيها.وتناولت جدول أعمال الجلسة التشريعية الأولى ضمن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي، المقرر عقدها خارج المنطقة الخضراء ، للمرة الأولى السبت المقبل, بسبب أعمال الترميم والصيانة الجارية في مبنى المجلس المعتاد.ونوهت صحف الثلاثاء بأن مجلس النواب طلب من الحكومة جدولة مشاريع القوانين التي ستعرض عليه خلال الفصل التشريعي الثاني حسب أهميتها، ووفق صلتها بأوضاع العراقيين, وبما ينسجم مع المنهج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان بعد تشكيل الحكومة.وتطرقت إلى الأوضاع في مدينة كركوك، التي يسكنها خليط من العرب والكرد والتركمان، التي تعد ضمن المناطق المتنازع عليها, مبرزة آراء ووجهات نظر الكتل السياسية المختلفة بشأن مستقبل السلطات المحلية في المدينة، وتشديدها على ضرورة التعامل مع هذه القضية بحذر، وبعيدًا عن ماوصفته بالمجاملات والإسراع في تطبيع الأوضاع فيها.وتناولت صحف العراق، الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعراق, مبرزة المباحثات التي اجراها أمس، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ومع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.// انتهى //11:37ت م0058