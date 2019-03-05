الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسشاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في ملتقى الموهبة والإبداع الأول بمنطقة عسير 2019، الذي عقد في مسرح الجمعية الخيرية بأبها، على هامش احتفالات المملكة باليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.وأسهمت "موهبة" في فعاليات الملتقى بورقة بحثية قدمتها ندى الطلحي في الجلسة العلمية الأولى بعنوان "واقع طلبة المملكة في المشاركات العلمية المحلية والدولية"، وتناولت فيها الإنجازات المحلية والدولية لطلاب "موهبة"، وإحصاءات عن مشاركة طلاب وطالبات المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" بين عامي 2016- 2019.وتواكب ملتقى الموهبة والإبداع الأول في منطقة عسير مع فعالية اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، وتحرص "موهبة" على المشاركة سنويا في هذه الفعاليات، في إطار دورها ورؤيتها ورسالتها لإبراز الموهوبين من أبناء الوطن والمنطقة وتحفيزهم، وتعزيز ثقافة الموهبة في المجتمع السعودي والخليجي، ودعما للعمل المشترك وتأصيل مفهوم التعاون بين الدول الشقيقة.وشهد الملتقى طرح ومناقشة مجموعة من أوراق العمل، الذي هدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الميدانية في مجال رعاية الموهوبين، والتعرف على أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في علم نفس الموهبة والإبداع، والتعرف على واقع رعاية الموهوبين والمبدعين وآفاقه المستقبلية، وزيادة الوعي والتعريف بحاجات الطلبة الموهوبين ومشكلاتهم وأساليب رعايتهم، إضافة إلى توجيه الاهتمام لبرامج رعاية الموهوبين في مؤسسات التعليم العالي.‏// انتهى //11:38ت م0059