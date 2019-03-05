طوكيو 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم، مقتفيا أثر الخسائر في سوق الأسهم الأمريكية، وبعد أن قلصت بكين هدفها للنمو الاقتصادي، مما ألقى بظلاله على الشركات التي لها انكشاف كبير على الصين.وأغلق نيكاي منخفضا 0.4% إلى 21726.28 نقطة، ليبتعد المؤشر القياسي عن أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر، المسجل أمس. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1619.23 نقطة مع انخفاض جميع قطاعاته الفرعية الـ 33 عدا 3 قطاعات.// انتهى //11:47ت م0066