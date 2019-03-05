لحج 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات متخصصة في صيانة الجوالات وصناعة مشتقات الألبان والإسعافات الأولية للفتيات في مديرتي الحوطة والمسيمير بمحافظة لحج، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والذي يستهدف عددا من المحافظات اليمنية.وتلقت 60 فتاة معلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية لإكسابهن المعارف اللازمة لتسويق منتجاتهن وكيفية إعداد مشروعهن الخاص.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.//انتهى//11:51ت م0070