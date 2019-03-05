تونس 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن تصاعد الحراك الجزائري خلال الساعات الماضية، بعد تقديم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ملف ترشحه رسميًا إلى الانتخابات الرئاسية، في وقت يسطر فيه الغموض بخصوص مآل هذه الاحتجاجات، ومدى تأثيرها على الوضع الأمني والسياسي في هذا البلد.وأشارت صحف الثلاثاء ، إلى إعلان وزير الأمن التشادي محمد أبا علي صلاح، إلى إغلاق التشاد حدودها مع ليبيا، وذلك في خطوة وقائية بعد دخول رتل من المسلحين الى أراضيها من الجنوب الليبي مؤخرًا.دوليًا.. كتبت عن تحذير المعارض الفينزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقت للبلاد، من أنه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادوروأ خطفه فإن "هذا سيكوون واحدًا من الأخطاء الخطيرة".ولفتت صحف تونس.. في سياق تقارير متفرقة، إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية احتضان العاصمة النمساوية فيينا، لقاء جمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية جوزويف دانفورد، وإلى خروج أكثر من 250 ألف مواطن في مدنية ميلانو الإيطالية، احتجاجًا على العنصرية.// انتهى //11:51ت م0071