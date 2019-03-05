حجة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية، تزن 22طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مناطق الجعده بني فايد وبني مخاوي وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 1,800 فرد.ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.// انتهى //12:57ت م0087