عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 22 طنًا و200 كيلو من السلال الغذائية في مديرية حرض بمحافظة حجة
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
حجة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية، تزن 22طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مناطق الجعده بني فايد وبني مخاوي وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 1,800 فرد.
ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.
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