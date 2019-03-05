جيزان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق05 مارس 2019 م واستنطلق غداً, فعاليات ملتقى اللغة الإنجليزية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ويستضيفه مكتب التعليم بمحافظة فرسان، تحت شعار "اتجاهات حديثة في تعليمها وتعلمها" وذلك بقاعة الصالات الذهبية بمدينة جيزان.وبين مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات التي تواجه معلمي اللغة الإنجليزية وطرح الحلول المناسبة لتجويد عملية تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في المدارس، مبيناً أن الملتقى يأتي امتداداً للملتقيات التي نفذت في مكاتب التعليم بالمنطقة في عدد من التخصصات لتطوير أداء المعلمين والمعلمات ودعم النمو المهني لهم وتعميم التجارب الناجحة، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه.بدوره أوضح مدير مكتب تعليم فرسان عبدالله نسيب، أن الملتقى، الذي يستمر لمدة يومين، سيستعرض عبر أكثر من 12 ورقة عمل العديد من الموضوعات التخصصية العلمية وطرق التدريس، يلقيها نخبة من المتخصصين من جامعة جازان والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.// انتهى//12:57ت م0088