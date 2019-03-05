الأحساء 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق05 مارس 2019 م واستواصل أمانة الأحساء ممثلة في بلدية المبرز الحملة الرقابية ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، التي استهدفت المدينة الصناعية في مدينة المبرز، واسفرت عن رفع 645 مركبة تالفة وخربه وإغلاق 30 منشأة صناعية، ورصد 144 مخالفة تتمثل في عدم التقييد في الاشتراطات الصحية والمهنية.وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن الحملة تأتي ضمن أهداف الأمانة لإزالة كل ما يسبب من التلوث البصري وتكوين صورة سلبية للمظهر العام، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الشاملة المكثفة للمنطقة الصناعية لتحقيق أهداف الحملة.//انتهى//12:58ت م0089