إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسقال مسؤولون باكستانيون اليوم: "إن مسلحين مجهولين فجروا سكة حديد في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى تضرر قطار ركاب، دون وقوع خسائر بشرية".وأوضحت قناة "جيو نيوز" الباكستانية نقلاً عن مسؤولين في بلوشستان، أن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على قضبان سكة حديدية في منطقة "ديرة مراد جمالي" وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور قطار "جعفر ايكسبريس" الذي كان متجهًا من مدينة كويتا نحو مدينة بيشاور مما أدى إلى تضرر القطار وخروج خمسة من عرباته عن مسار السكة الحديدية.وأضافت أن الانفجار أدى كذلك إلى تلف جزء من السكة الحديدية وانقطاع مناطق في إقليم بلوشستان عن شبكة سكك الحديد. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولية استهداف القطار الذي جاء بعد يوم من إعلان السلطات الباكستانية عن رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد تحسبًا لوقوع أعمال إرهابية.من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية باكستانية عن نجاحها في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في منطقة "كوهلو" بإقليم بلوشستان.// انتهى //12:58ت م0090