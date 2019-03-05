الباحة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن فخره واعتزاز بما حققه نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة وبهممهم العالية، مشيراً إلى أن هؤلاء الأبناء هم من نفخر بهم.وثمن سموه بالإنجازات التي حققوها على مستوى المملكة بحصولهم على بطولة دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية، وتأهلهم إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، وقد قدم سموه دعماً مالياً تشجيعياً لجميع اللاعبين والطاقم الفني والإداري، متمنياً لهم دوام استمرار الجهود وتحقيق النجاحات في جميع المسابقات.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، رئيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة على بن صالح الشيخ ولاعبي والطاقم الفني والإداري بالنادي.من جهته أعرب الشيخ باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النادي عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله لهم ومتابعته ودعمه اللا محدود للنادي ومكافأته للاعبين والطاقم الفني والإداري مما سيثمر ذلك في تحقيق المزيد من الانجازات.// انتهى //13:03ت م0091