سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسرأس وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم, الاجتماع الثالث للأجهزة الحكومية لمتابعة المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود #وطن_بلا_مخالف، بحضور عدداً من مديري الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية بالمنطقة، وذلك في صالة الاجتماعات بالإمارة.ونقل وكيل الإمارة شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في الحملة، وتأكيد سموهما على دعم الحملة وتظافر الجهود واستمرارها لتحقيق الأهداف والإنجازات المأمولة.وبين آل سلطان أن حملة "وطن بلا مخالف" مشروع وطني يجب أن يسهم ويتعاون فيه الجميع من الجهات الحكومية وأبناء هذا الوطن، فهي مسؤولية مشتركة لما يترتب عليها من سلبيات في ظل وجود العمالة المخالفة .وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل أدوار الجهات الحكومية وفق توجيه المقام السامي على تنفيذ الحملة وإيضاح آلية العمل برئاسة مدراء الشرط رؤساء اللجان الأمنية الدائمة، إلى جانب شرح بعض النقاط للمعنيين بالخطة التنفيذية للتأكد من قيام كل جهة لدورها المحدد بما في ذلك إمارات المناطق لضمان تحقيق أهدافها.وأعرب آل سلطان عن شكره للجميع لتفاعلهم مع الحملة الوطنية وتظافر الجهود.// انتهى //13:08ت م0092