إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستصدت القوات الباكستانية المرابطة على الحدود مع أفغانستان، لهجوم شنته عناصر مجهولة من داخل أفغانستان.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية، أن عناصر مجهولة أطلقت النار بأسلحة رشاشة ثقيلة من داخل الأراضي الأفغانية على النقاط العسكرية الحدودية الباكستانية في منطقة "لندي كوتال" المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأضافت أن القوات الباكستانية كانت في حالة تأهب وتصدت للهجوم، وردت على مصدر إطلاق النار بالمثل، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.// انتهى //13:11ت م0093