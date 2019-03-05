جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسثمّنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المنحة التي قدمتها جمهورية أفغانستان الإسلامية بقيمة مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معدة أن هذا التبرع يشكل امتداداً للدعم الإنساني والمالي الذي تقدمه الدول الاعضاء للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الاونروا.ودعت الامانة العامة جميع دول العالم إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة الأونروا بما يسهم في تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.// انتهى //13:12ت م0094