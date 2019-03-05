الطائف 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف اليوم, بتكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1438 - 1439 هـ، بحضور معالي محافظ الطائف سعد مقبل الميموني.وأوضح المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي في كلمته بهذه المناسبة أهمية تكريم الطالب المتفوق والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبله العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التفوق جاء بتضافر جهود الإدارة و المدارس وأولياء أمور الطلاب، متمنيًا أن يستمر هذا التعاون لما فيه خدمة لأبنائنا الطلاب.من جانبه أكد الطالب المتفوق بدر الحليفي في كلمة بالنيابة عن زملائه المتفوقين أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله وسيكونون عند حسن الظن في حماية الوطن متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله، مقدمًا شكره لمحافظ الطائف ومدير عام التعليم على رعايتهم لهذا الحفل.وفي الختام بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين, ثم قام محافظ الطائف ومدير عام التعليم بتكريم الداعمين والمشاركين, وتتويج الطلاب بالشهادات والهدايا بهذه المناسبة, كما تسلم محافظ الطائف هدية بهذه المناسبة من مدير تعليم الطائف.// انتهى //13:14ت م0096