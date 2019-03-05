سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بالدور الذي تقوم به مراكز الدعوة والإرشاد في الدعوة إلى الله ، وتعزيز الوسطية والانتماء الوطني, والإسهام في نشر العلم الشرعي الصحيح بما يكفل حماية المجتمع من التأثر بالفتن والإرهاب، متمنياً سموه للجميع التوفيق .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة سعد بن مديسيس السويلمي بمناسبة تعيينه .واستمع الأمير فيصل بن نواف، من السويلمي لشرح عن عمل المركز والخطط الجاري إعدادها ،فضلاً عن الجهود المبذولة في سبيل الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع .//انتهى//13:18ت م0098