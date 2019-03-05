عام / أمير الجوف يستقبل مدير مركز الدعوة والإرشاد المعين بالمنطقة
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بالدور الذي تقوم به مراكز الدعوة والإرشاد في الدعوة إلى الله ، وتعزيز الوسطية والانتماء الوطني, والإسهام في نشر العلم الشرعي الصحيح بما يكفل حماية المجتمع من التأثر بالفتن والإرهاب، متمنياً سموه للجميع التوفيق .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة سعد بن مديسيس السويلمي بمناسبة تعيينه .
واستمع الأمير فيصل بن نواف، من السويلمي لشرح عن عمل المركز والخطط الجاري إعدادها ،فضلاً عن الجهود المبذولة في سبيل الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع .
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13:18ت م
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