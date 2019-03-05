القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستنطلق غدًا بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المؤتمر العربي الإقليمي الثاني، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية .. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، والذي يفتتحه وزير البترول والثروة المعدنية، المصري المهندس طارق الملا، بمشاركة ممثلي ثمان دولٍ عربية.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين المشروعات المستقبلية والفرص المتاحة للعمل العربي المشترك في مجال صناعة البترول والغاز، والصناعات ذات الصلة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعات.وعّد القحطاني المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز، والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات والاسمدة في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التجارب، ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها، وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن المؤتمر سيتضمن العديد من أوراق العمل المهمة، منها ورقة عمل حول دور المنظمات العربية في الاقتصاد الأممي، وورقة عمل حول الطاقة البديلة، ورقة عمل حول دور الشركات الوطنية في الصناعات التحويلية، وورقة عمل حول دور البحث العلمي في المشروعات المستقبلية والتنمية المستدامة، وورقة عمل حول دور النقابات المهنية والفنية والمنظمات في صناعة البترول والغاز.// انتهى //13:21ت م0100