براغ 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واسأصيب 21 شخصًا جراء تصادم قطاري ركاب وجهًا لوجه صباح اليوم في مدينة برنو جنوبي التشيك.وقالت متحدثة باسم الشرطة في تصريح لها: إنه ليس هناك حالات حرجة بين المصابين، ويتلقى نصفهم تقريبًا العلاج في المستشفى.وقع التصادم خارج المحطة الرئيسية في برنو ، في منطقة تخضع حاليا لأعمال إعادة إعمار رئيسة.وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان الحادث قد نجم عن خلل فني أم خطأ بشري.يأتي ذلك الحادث بعد يوم واحد من إصابة خمسة أشخاص في حادث لقطار محلي شرقي براغ.// انتهى //14:32ت م0141