الأحساء 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستواصل وكالة البلديات بأمانة الاحساء حملاتها التفتيشية لمتابعة أنشطة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة والمهنية في مدينتي الهفوف والعمران، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.وأفاد المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أن هذه الحملات أسفرت عن اغلاق 63 منشأة غذائية وإنذار 135 منشأة أخرى لمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية الخاضعة لها هذه الأنشطة، وصادرت وأتلفت 200 كيلوغرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك و 40 لتر زيوت " مكررة الاستخدام " وطبقت الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218، لافتا الى ان خطط التقييم والمتابعة الشاملة لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية يتواصل تنفيذها ضمن آليات مجدولة للمتابعة الدورية، تأكيداً على الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بمزاولة هذه الأنشطة.من جانبه أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن البلدية وجهت الإنذارات لمُلاك 21 مبنى تحت الإنشاء لعدم الالتزام بالاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالسلامة الإنشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين، وذلك ضمن الحملة الشاملة التي أطلقتها البلدية لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الانشاءات داخل الاحياء السكنية وفي الطرق الرئيسية والتأكيد على توافر الاشتراطات وتطبيق اللوائح المتعلقة بالسلامة المرورية وتأمين وسائلها المتنوعة حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطرق والعاملين.وأكد الدكتور الهزوم، ان برامج المتابعة التي تقوم بها الأمانة وبلدياتها الفرعية تهدف الى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة، داعيا المواطنين الى التعاون في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بإصدار تراخيص "الإنشاء، الترميم" ووضع حاويات رفع المخلفات الانشائية والحواجز أمام المباني تحت الإنشاء، بالإضافة الى تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن مُخالفات رمي أنقاض المباني التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك .// انتهى //14:33ت م0142