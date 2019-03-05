الدمام 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 5 مارس 2019 م واسيقيم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ثلاثة معارض توعوية وتثقيفية بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م في كل من مدينة الدمام ومحافظة حفر الباطن ومحافظة الأحساء.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة فهد بن عثمان الغامدي، أن المعارض تتضمن عرض أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في العمل الإسعافي وتقديم شرح للحالات الإسعافية بمختلف أنواعها وكيفية التعامل مع كل حالة قبل وصول الفرق الإسعافية، إضافة إلى التعريف بتطبيق (أسعفني) لطلب الخدمة الإسعافية والرقم الخاص بالخدمة الطبية الإسعافية (997).وأشار إلى أن المعرض سيقدم عرضا للبرامج التطوع بالهيئة في مختلف المناسبات، بالإضافة تقديم شرح معلوماتي وتدريب عملي على الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والرضع والأزمات القلبية وغيرها من الحالات الإسعافية المختلفة، كما يشمل المعرض توزيع مطويات توعوية للزوار.//انتهى//14:34ت م0143