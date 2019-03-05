الباحة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع إستكمال إنشاء المركز الحضاري مرحلة ثانية، ومشروع مبادرة إنشاء ورش صيانة لبلدية محافظة غامد الزناد، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 4.385.415 ريالا ، وذلك في مكتبه بالأمانة، بحضور رئيس بلدية غامد الزناد المهندس محمد الصعيري.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //14:38ت م0145