أبها 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسبحثت إدارة التوعية الفكرية بجامعة بيشة اليوم, المقترحات التطويرية المقدمة من مشرفي ومشرفات وحدات التوعية الفكرية في الكليات, وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بالجامعة.وأكد رئيس مجلس إدارة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور ناصر بن فلاح الشهراني في كلمته بداية الاجتماع, رؤية ورسالة إدارة التوعية الفكرية المتمثلة في تكوين بيئة جامعية آمنة تحقق الولاء الوطني والتحصين الفكري من خلال برامج وقائية وعلاجية نوعية، مبينا أنه جرى خلال العام الماضي تنفيذ 53 برنامجاً من قبل الإدارة والوحدات.وأشار الدكتور الشهراني إلى أن من ثمرات تنفيذ برنامج "زيارة عالم" الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء, زيارة معالي الدكتور سعد الشثري, ومعالي الدكتور عبدالله التركي إلى الجامعة, بهدف الالتقاء بمسؤوليها ومنسوبيها وطلابها والاستفادة من علمهما والاستماع إلى كلماهم التوجيهية المتعلقة بتعزيز قيم الولاء والانتماء, مشيرًا إلى أنه يتم العمل حالياً على دعوة عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي لتقديم لقاءات علمية بالجامعة.و شهد الاجتماع ورشة تدريبية للحضور بعنوان : "دور عضو هيئة التدريس في تعزيز التوعية الفكرية" قدمها الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بالنماص.// انتهى //14:38ت م0146