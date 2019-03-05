جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، اليوم , فعاليات الملتقى العلمي العاشر لطلاب وطالبات الجامعة ، بمشاركة 3 الآف طالب وطالبة ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .وتجول الدكتور اليوبي في المعرض العلمي للملتقى ، الذي اشتمل على الملصقات والأبحاث العلمية والابتكارات الطلابية المشاركة في الملتقى ، حيث تم تقسيم المعرض إلى قسمين ، الأول محور التنمية المستدامة ، وشمل مشاركات الطلاب في الأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكار وريادة الأعمال ، والقسم الثاني محور صناعة الإنسان ، وشمل الأبحاث في تصاميم البيئة والفنون ، وصناعة الأعمال وخدمة المجتمع ، والفعاليات المصاحبة ، فيما يشهد الملتقى تنظيم جلسات علمية خاصة بالمشاركات .ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام ، إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والإبداع والابتكار للطلاب والطالبات ، ودعم مهارات صناعة الإنسان ، وتشجيع الطلاب والطالبات للعمل الريادي ، وبناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة ، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية بعرض ، ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات ، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات ، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية ، وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي، وبناء جسور التواصل العلمي .وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الإشرافية ، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، أن الجامعة خطت خطوات كبيرة في تطوير العملية البحثية ، حيث تحققت الأهداف المرسومة من خلال الملتقيات العلمية ، التي تتمثل في زيادة وعي الطلاب والطالبات بأهمية البحث العلمي وإلمامهم بأدواته وأساليبه ، وتنمية حسهم العلمي وإبراز قدراتهم الفكرية والمهارية ، في بيئة علمية تنافسية تحفز الجميع على المشاركة .وشدّد الحياين على أهمية الدور الذي يقوم به الملتقى العلمي في إبراز مواهب الطلاب الابتكارية وإنتاجهم العلمي ، والذي تميز هذا العام وشهد نقلة نوعية على مستوى الكم والنوع ، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة هيكلة المحاور الرئيسة فيه لتتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ، ويحقق الكفاءة والفاعلية وتنمية الحس الإبداعي والإحساس بالمسئولية لدى طلبة الجامعة .من جانبه أبان رئيس اللجنة التنفيذية وعميد شؤون الطلاب ، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ، أن الملتقيات العلمية الطلابية السابقة المقامة في الجامعة حظيت باهتمام كبير ودعم مستمر من قيادات الجامعة ، ممثلة في معالي مدير الجامعة ، حيث بدأت أعمال الإعداد لإقامة الملتقى الحالي، وتنسيق الجهود، والعمل المشترك من خلال اللجان المنبثقة عن اللجنة العلمية واللجان الأخرى ، بمساندة العمادات والإدارات المختلفة ، والمرور بمراحل الاستعداد العلمي والتقني والفني .// انتهى //14:40ت م0147