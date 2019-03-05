نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالأوامر السامية التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمتابعة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سبيل مكافحة الفساد، وصون المال العام، التي عادت بالنفع على الوطن والمواطن، في دعم التنمية.جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، حيث أكد سموه أهمية استحداث فرع للهيئة في المنطقة، لتتكامل مع الجهات الرقابية الأخرى في تحقيق الأهداف السامية العامة.وثّمن سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشددًا على حرص الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها على التعاون مع الهيئة في كل ما من شأنه بلوغ الهدف.من جهته استعرض رئيس الهيئة مع سمو أمير المنطقة أهمية الدور الذي تقوم به الإمارة، الذي يمكن تعزيزه من خلال اطلاع الإمارة على ما تكشفه الهيئة من ملاحظات على الخدمات والمشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة، وقيام الإمارة بمتابعة تنفيذ الخدمات دعماً لجهود الهيئة في ذلك.// انتهى //14:46ت م0151