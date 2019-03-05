المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 05 مارس 2019م واسشهد معرض الدفاع المدني بالمدينة المنورة , اليوم , توافد العديد من الزوار من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس ورياض الأطفال بمركز المدينة المنورة للمعارض .واستمع الزوار خلال تجولهم بالمعرض المعهد بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م على مهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ايجاد السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع وخاصة الأطفال .كما شاهد الطلاب في المعرض بعض الأجهزة والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف، بالإضافة إلى أجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بالمعرض.الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى توعية الأطفال من المخاطر التي تحيط بهم وطرق الوقاية وكيفية التعامل معها ، بطرق تتناسب مع أعمارهم .//انتهى//14:46ت م0152