القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واسأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال وأداء طقوسهم وصلواتهم بداخله، وقرار قوات الاحتلال بإغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى المبارك.وحذر الدكتور علام في بيان له اليوم، من استمرار مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.ودعا مفتي مصر، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، مطالبًا في الوقت نفسه العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو) بوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.// انتهى //14:48ت م0153