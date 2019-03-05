بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأغلق سوق تداول الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تحسن بنسبة 1.76 %، وذلك إثر تنفيذ 32 عملية مالية .وبلغ حجم التداول في البورصة 742 ألفًا و720 سهماً، بقيمة 5 ملايين و51 ألفاً و145 دولاراً أمريكياً، فيما بلغت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة 9 ملايين و637 ألف دولار مقارنة مع 9 ملايين و468 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //14:52ت م0154