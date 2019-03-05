اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 1.76 %
الثلاثاء 1440/6/28 هـ الموافق 2019/03/05 م واس
بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
أغلق سوق تداول الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تحسن بنسبة 1.76 %، وذلك إثر تنفيذ 32 عملية مالية .
وبلغ حجم التداول في البورصة 742 ألفًا و720 سهماً، بقيمة 5 ملايين و51 ألفاً و145 دولاراً أمريكياً، فيما بلغت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة 9 ملايين و637 ألف دولار مقارنة مع 9 ملايين و468 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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