مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسوقعت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال في غرفة الاسكندرية.وجرى الاتفاق على أن تستضيف غرفة مكة المكرمة أول الاجتماعات المشتركة في أبريل المقبل، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في مصر والسعودية، برعاية مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية.ووقعت المذكرة عن لجنة سيدات أعمال بغرفة مكة المكرمة الدكتورة رئيسة اللجنة أحلام خوندنه، بينما وقعتها عن الجانب المصري مؤسس المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية ورئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية ريم صيام، وذلك على هامش انعقاد "ملتقي مصر للاستثمار 4"، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمد عبده سعيد، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل.وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نائب رئيس الاتحاد العام للغرف العربية الدور الرائد الذي تلعبه لجان ومجالس سيدات الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي في دعم وتمكين المرأة لريادة الأعمال وتعزيز دورها كشريك استراتيجي فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.من جانبها، أشادت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية بالسياسات السعودية عموماً، وخصوصاً تلك التي تنتهجها المملكة لإدماج المرأة وتوسيع دورها بدعم رسمي، منوهة بالتأثير الكبير على المناخ الاستثماري الذي تعمل فيه سيدات الأعمال.واعتبرت مذكرة التفاهم وسيلة لتعزيز جسور التعارف والتواصل والحوار بين سيدات الأعمال في الدولتين للتعرف على الفرص الاستثمارية والتباحث لإنشاء مشاريع مشتركة لضخ المزيد من الأعمال في السوق التجاري، وتحسين صورة المشهد الاقتصادي.وفِي سياق متصل، قالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة مكة المكرمة الدكتورة أحلام خوندنه إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال يتيح فرص التعرف على تجارب المجالس واللجان المثيلة بالغرف التجارية والصناعية في الدول الشقيقة، وتعزيز أواصر التعاون فيما بينها لتطوير عمل المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الوطني.// انتهى //16:06ت م0192