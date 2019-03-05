القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم في البطولة العربية للرياضة المدرسية للعبتي كرة اليد وكرة تنس الطاولة، التي انطلقت اليوم في القاهرة وتستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري، إلى جانب دول مصر والإمارات وعمان ولبنان والأردن وفلسطين والجزائر.واستهل فريق كرة اليد المدرسي السعودي استعداداته للبطولة بمباراة ودية أول أمس أمام فريق هليوبوليس المصري، وانتهت بفوز الأخير 34 مقابل 30، وقدم الفريق السعودي خلال المباراة أداءً مميزًا، يعكس الاهتمام باللعبة في المدارس.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي محمد الشعيلان, أن هذه البطولة تكتسب أهميتها كونها المشاركة الأولى للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وتأتي بعد انقطاع طويل للمملكة عن المشاركة في البطولات العربية المدرسية، مبينًا أن هذه البطولة من أهم البطولات الرياضية المدرسية، التي من خلاها يتم تقارب اللاعبين مع زملائهم من الدول العربية المشاركة كافة واكتساب المهارات والمعارف والثقافات المتنوعة ونقل الكثير من مميزات وثقافة المملكة في جميع المجالات وخاصة في المجال الرياضي المدرسي.وأفاد أن الألعاب المشاركة هي لعبة كرة اليد وكرة تنس الطاولة وهي الألعاب المحددة للمشاركة في البطولة"، لافتًا النظر إلى أن المشاركين في الوفد 44 شخصًا ما بين أجهزة إشرافية وإدارية وفنية وطبية ولاعبين.وأكد جاهزية الفريق لخوض البطولة، والمنافسة لتحقيقها بإذن الله، مشيرًا إلى أن خطة الإعداد شملت معسكرات داخلية وخارجية ولعب العديد من المباريات الودية.وأوضح أن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية رسم إستراتيجية واضحة من أجل الرفع من مستوى الرياضة المدرسية للبنين والبنات على حد سواء، حيث يهدف الاتحاد من خلال تطبيق إستراتيجيته لتوسيع قاعدة الممارسين لجميع الألعاب الرياضية ورعاية الموهوبين، من خلال توقيع الاتفاقيات مع الاتحادات الرياضية المعنية بكل لعبة، إضافة إلى تأهيل معلمي ومعلمات التربية البدنية لاستلام المراكز التي ستُنشأ لرعاية الموهوبين.// انتهى //16:12ت م0193