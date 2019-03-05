الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للشطرنج بالتعاون مع الغرفة التجارية بحائل بطولة حائل الدولية للشطرنج "للرجال والسيدات"في نسختها الأولى خلال الفترة من 14- 19مارس 2019م .ويواصل اتحاد الشطرنج استعداداته لتنظيم هذا الحدث الرياضي المهم , إذ تشهد الفترة الحالية تسجيل عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الراغبين المشاركة في البطولة والمنافسة على جوائزها المالية القيمة، التي تصل إلى 40,000 ألف دولار تتضمن جوائز لأول 12 فائزاً في البطولة، وجوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبه سعودية في البطولة، وكذلك جوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 سنة .وأكد رئيس الإتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أن العمل يجري حالياً على قدم وساق نحو إستضافة متميزة لهذا المحفل العالمي لاسيما وأن هناك أسماء عالمية كبيرة من اللاعبين أبدوا رغبتهم المشاركة في البطولة, مشيراُ إلى أن العمل وبالتنسيق ما بين اتحاد الشطرنج والغرفة التجارية بحائل يسير وفق ما رتب له مؤخراً،إضافة إلى قيام غرفة حائل بعمل يوم سياحي متميز لضيوف البطولة للتعريف بالمنطقة.// انتهى //16:14ت م0196